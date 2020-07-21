واشنطن تندّد بالانتخابات التشريعية "المزوّرة" في سوريا

ندّدت الولايات المتّحدة الاثنين بالانتخابات التشريعية "المزوّرة" التي جرت في سوريا الأحد، معتبرة أنّ الهدف الوحيد منها كان "إضفاء شرعية زائفة" على سلطة الرئيس بشار الأسد.

وأدلى الناخبون السوريّون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعيّة هي الثالثة التي تجري منذ اندلاع النزاع في بلدهم في 2011. وأسفر النزاع لغاية اليوم عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، في وقت يخضع فيه النظام وأركانه لعقوبات غربية.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إنّ "بشّار الأسد يحاول تقديم هذه الانتخابات المُريبة على أنّها انتصار على مؤامرة غربية مزعومة، لكنّها في الواقع ليست سوى الحلقة الأحدث في مسلسل طويل من اقتراعات فبركها الأسد، من دون وجود أيّ حريّة حقيقية أو خيار للسوريين".

وأضافت "لم تعرف سوريا انتخابات حرّة ونزيهة منذ وصل حزب البعث إلى السلطة" قبل نصف قرن، مندّدة بشكل خاص بواقع أنّ ملايين السوريين الموجودين حالياً خارج بلدهم، ومعظمهم من اللاجئين، حُرموا من حقّ التصويت.

هذا وكانت قد فُتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، حيث يصوت الناخبون لانتخاب برلمان جديد.

فيما قالت اللجنة العليا للانتخابات إن "هناك أكثر من 7400 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة".

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ويتنافس في هذه الانتخابات 1658 مرشحًا من بينهم رجال أعمال بارزون.

وللمرة الأولى، سيجري التصويت في الأراضي التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، بما في ذلك الغوطة الشرقية خارج دمشق وجنوبي محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. لكن لم يُسمح للسوريّين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، ولا للمقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من المشاركة في الانتخابات.

تأتي هذه الانتخابات، التي أجلت مرتين منذ أبريل/ نيسان بسبب جائحة فيروس كورونا، في وقت يشعر فيه معظم السوريين بالقلق من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتحمل البرامج الانتخابية للعديد من المرشحين تعهدات بمعالجة التضخم وتحسين البنية التحتية التي دمرتها القتال.