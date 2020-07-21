مانشستر سيتي يرصد 300 مليون جنيه إسترليني لدعم ميركاتو جوارديولا

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن "بيب جوارديولا حصل على وعود من مانشستر سيتي بأن النادي سينفق 300 مليون جنية إسترليني لضم لاعبين جدد في الصيف".

وتابعت ان "جوارديولا معجب بمدافع بورنموث ناثان آكي ويواجه منافسة مع مانشستر يونايتد، ويعرض 40 مليون يورو لضمه، ولكن نادي الساحل الجنوبي الإنجليزي يرغب في الحصول على 80 مليون جنية إسترليني للتخلي عن لاعب تشيلسي السابق".



وبينت "يهتم أيضَا فريق مانشستر سيتي بالدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وفيران توريس صانع ألعاب فريق فالنسيا".

مانشستر سيتي حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد تلقى عقوبة بالحرمان من المشاركة لمدة عامين، لاختراق قانون اللعب المالي النظيف.