مكتب السيستاني يعلن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الثلاثاء، أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة.
وقال المكتب في بيان مقتضب له إن "يوم غدٍ الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة الحرام".
وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، امس الاثنين، أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة ووقفة عرفة الخميس 30 تموز، وعيد الأضحى الجمعة 31 تموز المقبل.
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