قالت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكيتن، كاريسا إتيان، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا الجديد لا يظهر "أي علامات على التباطؤ" في الأمريكيتين.
وقالت إن "تأثير الأمراض المصاحبة لانتشار الفيروس يجب أن يكون دعوة واضحة لكل بلد في الأمريكتين مفادها ضرورة استخدام البيانات لتكييف الاستجابة وجعل الصحة الأولوية القصوى".
وسلطت الضوء على 900 ألف حالة جديدة وحوالي 22 ألف حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، معظمها في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة.
وقالت إتيان إن هناك بعض النقاط المضيئة حيث أحرزت تشيلي والأرجنتين وأوروغواي "تقدما هاما" في تعزيز برامج مراقبة الإنفلونزا والتطعيم، وكان هناك تداول "منخفضا جدا" للإنفلونزا هذا العام.
وتابعت أن العديد من دول منطقة البحر الكاريبي طبقت قيود سفر فعالة للسيطرة على بؤر التفشي، ونتيجة لذلك أصبحت الآن قادرة على استئناف السفر غير الضروري.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: 3 بين كل 10 أشخاص معرضون للإصابة بمضاعفات كورونا في الأمريكيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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