الاعرجي ومسؤول ايراني يؤكدان على الاستمرار بمحاربة 'داعش'

اكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الثلاثاء، ووزير الاستخبارات الايراني السيد علوي على الاستمرار بمحاربة "داعش".
وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاعرجي التقى خلال زيارته مع وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مع وزير الاستخبارات الايراني السيد علوي".
واضاف انه "تم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها خصوصا في الجانب الامني، والتأكيد مجددا على الاستمرار بمحاربة داعش".
بدوره، اكد وزير الاستخبارات الايراني السيد علوي على دعم طهران لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واضاف انه "تم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها خصوصا في الجانب الامني، والتأكيد مجددا على الاستمرار بمحاربة داعش".
بدوره، اكد وزير الاستخبارات الايراني السيد علوي على دعم طهران لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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