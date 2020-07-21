البيت الأبيض: ترامب سيعلن 'أخبارا سارة' عن كورونا

اعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستأنف الإفادات الصحفية التي اعتاد تقديمها بشأن فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الرئيس "سيعلن الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات".
وقالت لقناة "فوكس نيوز"، إن الإفادات الصحفية "قد تكون يومية" وستعقد في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 أو 2200 بتوقيت غرينتش).
وفي الوقت الذي بدأ فيه فيروس كورونا في الانتشار بالولايات المتحدة في الربيع، حشد ترامب في أحيان كثيرة، خبراء يقودون المعركة ضد المرض، وأمضى ساعات في الإجابة على الأسئلة، والتعبير عن أفكاره حول كيفية علاج حالات الإصابة. وخفت الإفادات هذا الصيف.
وقالت ماكناني إن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أميركي "تلقي الأسئلة في هذه (الإفادات) وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا".
ويوشك الكونغرس حاليا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا، ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.
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