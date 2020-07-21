الصناعات الكهربائية.. الفريق رقم 17 في مسيرة مصطفى كريم

وانتقل كريم للصناعات قادماً من امانة بغداد، بعدما قضى مع الأخير موسماً واحداً.

وتمتد مسيرة لاعب اسود الرافدين السابق 15 عاماً حتى الان، لعب خلالها لأندية عراقية وعربية، حيث يعد الصناعات الكهربائية الفريق رقم 17 في مسيرة اللاعب.



وفيما يلي الأندية التي لعب لها كريم منذ بداية احترافه: الكهرباء، الشرطة، أربيل، الإسماعيلي المصري، الشارقة الاماراتي، السيلية القطري، بني ياس الاماراتي، الاتحاد السكندري المصري، القوة الجوية، زاخو، المحرق البحريني، نفط الوسط، الطلبة، الزوراء، الميناء، امانة بغداد، الصناعات الكهربائية.