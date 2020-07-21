الخامنئي: أميركا عدوة بكل ما للكلمة من معنى ولا تريد عراقاً قوياً

وقال الخامنئي خلال استقباله الكاظمي، :"نتوقع من العراقيين إدراك ان وجود أمريكا يؤدي للفساد والدمار"، مؤكداً أن "وجود الاميركيين يؤدي الى التوتر ونتوقع من العراق طردهم".

وأضاف مخاطباً الكاظمي، أن "امريكا اغتالت ضيفكم سليماني وايران ستوجه ضربة مماثلة لهم"، مبيناً أن "أميركا عدوة بكل ما للكلمة من معنى ولا تريد عراقاً قوياً".



وتابع الخامنئي، أن "السيد السيستاني ومرجعيته نعمة كبيرة للعراق".

من جانبه، أكد الكاظمي، أن العراق تواقٌ لعلاقاتٍ مع الجمهورية الإسلامية وفق مبدأ عدم التدخل في شؤونهِ الداخلية.

