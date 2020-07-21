صحة الكرخ تعلن وفاة ثلاثة من كوادرها الطبية بسبب كورونا

اعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة من كوادرها الطبية بسبب فايروس كورونا.
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة صحة الكرخ فقدت في الايام الثلاثة الماضية ثلاثة من المع وانبل منتسبيها بعد صراع مع مرض كورونا".
وأضاف "هم كل من، الطبيب الاستشاري شعلان جودة العبودي اختصاص الطب الباطني والنفسي، والطبيب الاستشاري رائد عبد الصاحب الوائلي اختصاص جراحة الانف والاذن والحنجرة، والممرضة جنان كنيكر ممرضة العمليات القلبية في مركز ابن البيطار".
وعلى صعيد متصل، قال الحجامي إنه "يبقىٰ اللّغز المحيّر الذي لا يفك طلاسمه الاّ الراسخون في العلم هو تكرار عطل معامل الاوكسجين الحكومية مع سياراتهم كل مرة في نفس التوقيت وتوقف استيراد الاوكسجين من دول الجوار او عطل معاملهم وسياراتهم ايضاً تضامناً معنا".
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