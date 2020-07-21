ترامب يعتزم الكشف عن "تطورات إيجابية" بلقاح كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، الثلاثاء، إن البيت الأبيض لا يحجب التمويل لإجراء مزيد من الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

كما أوضحت أن الرئيس دونالد ترامب سيكشف عن "تطورات إيجابية" بشأن لقاح الفيروس.

وأضافت، في بيان له الثلاثاء، "لا يحجب أي أحد أي أموال عن إجراء الفحوص، وأحد الأمور التي أود إضافتها هو أن هذا الأمر محل تفاوض. نحن في الأيام الأولى من ذلك فحسب.. حاليا في الخزينة الاتحادية لدينا عشرة مليارات دولار.. لم تنفق ومخصصة للفحوص".



وأوضحت كايلي ماكناني أن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

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وفي الوقت الذي بدأ فيه فيروس كورونا ينتشر في الولايات المتحدة، حشد ترامب في أحيان كثيرة في غرفة الصحافة خبراء يقودون المعركة ضد المرض وأمضى ساعات في الإجابة على الأسئلة والتعبير عن أفكاره حول كيفية علاج حالات الإصابة.

وقالت ماكناني إن ترامب يعتزم - عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي - "تلقي الأسئلة في هذه (الإفادات) وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية إنه ليس واضحا ما إذا كان الدكتور أنتوني فاوتشي والدكتورة ديبورا بيركس المسؤولان في فريق العمل الذي يتصدى للمرض واللذان صارا على كل لسان خلال إفادات الربيع سيحضران إفادة اليوم.

ومايك بنس نائب الرئيس الذي يقود فريق العمل على سفر.

ويوشك الكونجرس حاليا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.