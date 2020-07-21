وزارة الصحة: إيران تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة الجديدة جراء كورونا

أفادت بيانات وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء بأن إيران سجلت رقما قياسيا للوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 229 حالة وفاة.
وبدأت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة، في تخفيف إجراءات الإغلاق والعزل العام في منتصف أبريل نيسان لأسباب في مقدمتها دعم اقتصادها المثقل بالعقوبات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن الجمهورية الإسلامية سجلت إجمالا 14634 حالة وفاة في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة 278827 حالة وتعافي من المرض 242351 مصابا.
وكان أعلى رقم سابق للوفيات اليومية 221 وفقا لبيانات وزارة الصحة وكان يوم التاسع من يوليو تموز.
وفي الأسبوع الماضي قال رضا جليلي خشنود المسؤول البارز في مجموعة العمل المكلفة بمكافحة أزمة كورونا إن المستشفيات تواجه نقصا حادا في الطواقم الطبية والأسرّة في حين تواجه البلاد موجة ثانية عنيفة من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.
وتعارضت تصريحاته مع التطمينات المعتادة من الرئيس حسن روحاني بأن لدى إيران ما يكفي من الطواقم والمنشآت الطبية.
ويظهر روحاني والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي كثيرا في وسائل الإعلام الرسمية هذه الأيام وهما يضعان الكمامة في مسعى لتشجيع المواطن العادي على استخدامها.
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