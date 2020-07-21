الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مسلح يحتجز حوالى عشرين راكبا رهائن في حافلة في أوكرانيا

قام مسلح يحمل متفجرات باحتجاز حوالي عشرين راكبا رهائن في حافلة في لوتسك بغرب أوكرانيا، على ما أفادت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وكتب قسم الشرطة المحلية على فيسبوك "سيطر رجل على حافلة فيها حوالى عشرين راكبا في وسط لوتسك وهو يحمل متفجرات وأسلحة".

من جهته أفاد مسؤول في الشرطة المحلية على تطبيق تلغرام عن سماع طلقات نارية من دون تسجيل إصابات.

وأغلق وسط لوتسك، المدينة التي تعد أكثر من 200 ألف نسمة، أمام حركة السير بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية حافلة صغيرة متوقفة واثنتان من نوافذها متضررتان فيما ستائر الركاب مغلقة. ونشر شرطيون باسلحتهم الثقيلة في محيط المكان.

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واتصل محتجز الرهائن بالشرطة وقدم نفسه باسم ماكسيم بلوشكوي كما أعلن نائب وزير الداخلية انتون غيراشتشنكو على فيسبوك بدون تحديد مطالبه أو دوافعه.

وقال لوكالة فرانس برس "نحن نفاوض، ونأمل في حل الأمور عبر المفاوضات" مشيرا الى "الحالة الصحية المعقدة" لمحتجز الرهائن.

وعلى فيسبوك علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على "أنباء مقلقة من لوتسك".

وقال "يتم بذل كل الجهود لحل الوضع بدون وقوع ضحايا" فيما توجه وزير الداخلية آرسن آفاكوف بشكل طارىء الى لوتسك.