شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2587 حالة.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 2476 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 255 ألفا و825 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 4000 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 207 آلاف و259 شخصا.