لماذا قال السيسي أن سرت خط أحمر ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "سرت خط أحمر لن نسمح بالمساس به"،.. تحذير شديد أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فهل قرأ أردوغان وذيوله الرسالة؟ فبأي اللغات يفهم حاكم تركيا قضية الأمن والسياسة؟



تحمل مدينة سرت الليبية دلالة رمزية واستراتيجية مهمة لمصر وأمنها القومي، حيث كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا، حتى حررها الجيش الليبي مطلع العام الجاري، ويريد أردوغان عودتها "إرهابية"، ولكن له بالمرصاد ليبيا بقبائلها وجيشها، وفي القلب مصر العروبة التي لن تسمح بتمدد وإرهاب تركيين

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