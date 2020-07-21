شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تطالب تركيا بالتوقف عن تصرفاتها الاستفزازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، تركيا بالتوقف عن "تصرفاتها الاستفزازية" في منطقة البحر المتوسط.

Advertisements وقال ماس: "يجب أن تتوقف تركيا عن تصرفاتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط إذا كان هناك تطور في علاقتها بالاتحاد الأوروبي". وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترات جراء تحركات أنقرة في شرق البحر المتوسط وليبيا

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