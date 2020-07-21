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خليفة يتلقى تهاني رئيس البرازيل بنجاح إطلاق مسبار الأمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

خليفة يتلقى تهاني رئيس البرازيل بنجاح إطلاق مسبار الأمل

متابعات_ الخليج 365

تلقّى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات تهاني جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، نقل خلاله تهاني رئيس جمهورية البرازيل لرئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

 

وبحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع أنطونيو موراو، خلال الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في المجالات كافة، وأوجه تطوير الاستثمارات الثنائية في فطاع الزراعة والأنشطة الغذائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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