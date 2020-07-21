تركيا تتسلل إلى خليج عدن

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وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو الماضي، وحتى 10 ديسمبر المقبل، وأن قوات المهام المشتركة تتضمن عناصر من الولايات المتحدة، والبرازيل، والبحرين، وبريطانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وباكستان، وعمان.
وأوضح موقع «أحوال» التركي أن هذا الاندفاع للتوسع في جميع الساحات التي يمكن أن تصل إليها القوات التركية من ليبيا إلى سوريا، ومن العراق إلى الصومال وقطر وصولا إلى خليج عدن لم يعد خافيا على أحد.
وأشار إلى أن أنقرة تحاول إيجاد موطئ قدم في اليمن، ولهذا استثمرت موضوع الإغاثة الإنسانية من أجل هذا الهدف.
وعملت تركيا اليوم على التسلل إلى المنطقة عبر المشاركة في «قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة».
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