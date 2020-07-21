شكرا لقرائتكم خبر تويتر يغلق حسابات جيش إردوغان الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق موقع التواصل الاجتماعي العالمي «تويتر» عددا كبيرا من الحسابات الالكترونية التابعة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والتي تعمل على التشويش على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب لهم وتشويه صورتهم أمام الرأى العام.

وحذف «تويتر» منتصف يونيو الماضى آلاف الحسابات المزيفة التركية التى تهدف إلى دعم الرئيس التركى، ولفت الموقع فى بيان إلى ظهور شبكة من الحسابات الروسية والتركية والصينية المزيفة فى أوائل عام 2020. وفى ما يتعلق بالحسابات التركية، أوضحت الشركة أنها كانت تستخدم نشاطا افتراضيا منسقا، يستهدف بشكل أساس الجماهير المحلية داخل تركيا.

ودأب العاملون بالحسابات التي تم إغلاقها على تلميع صورة الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية، وتضخيمها فى سياق الدعاية الانتخابية لإردوغان وحزبه.