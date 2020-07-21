تويتر يغلق حسابات جيش إردوغان الالكتروني

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وحذف «تويتر» منتصف يونيو الماضى آلاف الحسابات المزيفة التركية التى تهدف إلى دعم الرئيس التركى، ولفت الموقع فى بيان إلى ظهور شبكة من الحسابات الروسية والتركية والصينية المزيفة فى أوائل عام 2020. وفى ما يتعلق بالحسابات التركية، أوضحت الشركة أنها كانت تستخدم نشاطا افتراضيا منسقا، يستهدف بشكل أساس الجماهير المحلية داخل تركيا.
ودأب العاملون بالحسابات التي تم إغلاقها على تلميع صورة الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية، وتضخيمها فى سياق الدعاية الانتخابية لإردوغان وحزبه.
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