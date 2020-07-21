شكرا لقرائتكم ترمب: الإصرار على التصويت عبر البريد سيؤدي لانتخابات فاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - facebook

وضع موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ملحوظة عن "معلومات عن الاقتراع" على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التصويت عبر البريد.

وكتب ترمب في المنشور على حسابه في موقع "فيسبوك": "التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا.. انتخابات مزورة".

وتحيل الملحوظة التي أرفقها "فيسبوك" بالمنشور، المستخدمين لتفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأميركية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.

الشكل الذي بدا عليه منشور ترمب بعض إضافة ملاحظة فيسبوك

ولطالما انتقد ترمب الانتخابات بالمراسلة، معتبراً أنها قد تفتح الباب أمام عمليات تزوير.

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وكان موقع "تويتر"، المفضل لدى ترمب، قد قام بخطوة مماثلة لخطوة "فيسبوك" في مايو/أيار الماضي، حيث أضاف إلى اثنتين من تغريدات الرئيس الأميركي عبارة "تحقّقوا من الوقائع". وكانت التغريدات تشير إلى أن الاقتراع عبر المراسلة ينطوي حتماً على "تزوير".

تغريدة ترمب وعلامة تويتر

وإثر هذا التصرف من "تويتر"، اتهم ترمب الموقع بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.

من جهته، بقي "فيسبوك" لفترة طويلة متحفظاً على اتباع خطوات مماثلة لـ"تويتر" لدعوة مستخدميه إلى التحقق من صحة بعض المنشورات.

وجدد ترمب، أمس الاثنين، التعبير عن ثقته بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أن استطلاعات الرأي التي تشير لفوز محتمل لمنافسه جو بادين "مزيفة وغير صحيحة".

وقال ترمب في حوار مسجل مع برنامج "فوكس نيوز سانداي": "لن أخسر الانتخابات لأن الاستطلاعات غير حقيقية، وكانت كذلك في انتخابات 2016 لكن هي الآن مزيفة أكثر".