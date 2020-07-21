شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، الدول التي شاركت في "مؤتمر برلين" حول ليبيا إلى "الوفاء بالتزاماتها تجاه الليبيين".

ودعا الاتحاد إلى تعبئة كافة الجهود من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا.

كما دعا "الأطراف الإقليمية" إلى "وقف التصعيد في ليبيا"، معتبراً أن "التهديد بالتدخل العسكري خطير ويؤجج النزاع بين الأطراف الليبية".