شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، الدول التي شاركت في "مؤتمر برلين" حول ليبيا إلى "الوفاء بالتزاماتها تجاه الليبيين".
ودعا الاتحاد إلى تعبئة كافة الجهود من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا.
كما دعا "الأطراف الإقليمية" إلى "وقف التصعيد في ليبيا"، معتبراً أن "التهديد بالتدخل العسكري خطير ويؤجج النزاع بين الأطراف الليبية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.