انطلاق اجتماعات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي بالفيديو كونفرانس

انطلقت منذ قليل القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان.

وتأتى هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

كانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، برعاية الاتحاد الافريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكيين، قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

والأربعاء الماضي، أعلنت إثيوبيا عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة، رسمياً، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل مع مصر والسودان، في تحدٍ واضح لحقوق الدولتين في نهر النيل، إلا أنها تراجعت فيما بعد عن الإعلان.