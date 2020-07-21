شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الصادق الشوربجى لوزير الإعلام اليمنى: الصحافة المصرية سند للأشقاء العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة، معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى والوفد المرافق له بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020.

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بالوفد اليمنى فى بلدهم الثانى مصر موطن العروبة، وخط الدفاع الأول عن أمن واستقرار دول المنطقة، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الإعلام اليمنية.

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وأكد الشوربجى أن الصحافة المصرية فى عهد الرئيس السيسي قد استعادت مكانتها على مستوى الوطن العربى، ونجحت فى مساندة الدولة المصرية ضد المؤامرات الخارجية، وساندت الأشقاء العرب بمختلف المحافل وصد المخاطر التى تحيط بمنطقتنا، موضحًا أن الرئيس السيسى أرسى الاستقرار والأمن وقواعد الدولة المصرية الحديثة بكل مقوماتها ومحدداتها، وأشار إلى استعداد الهيئة من خلال المؤسسات الصحفية القومية تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الصحفية اليمنية سواء بتدريب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية المصرية أو فيما يتعلق بتبادل الخبرات في المجالات المختلفة لصناعة الصحافة.

وأكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى على مكانة مصر الخاصة لدى الشعب اليمني مشيداً بما شهدته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبيرة فى شتى المجالات، واستعادة مصر لدورها الريادى على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحًا أن اليمن تُعَوّل على الدور المصرى الفاعل فى هذه المرحلة التاريخية لليمن والنطاق الإقليمى.

وقد اتفق الجانبان على دراسة إعداد بروتوكول تعاون مشترك للتدريب والطباعة ليتم توقيعه خلال الفترة القادمة، وأكد رئيس الهيئة أن ذلك سيكون بداية لتعاون مشترك بين الطرفين. وفي نهاية اللقاء، تقدمت الهيئة بدرع تقدير وامتياز لوزير الإعلام اليمني، متمنية استمرار العلاقات الوثيقة والمتينة بين البلدين الشقيقين الممتدة على مدار عقود طويلة.