رئيس الوزراء الإثيوبي: بدء ملء سد النهضة بسبب زيادة نسبة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

برر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بدء ملء خزان سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار، فيما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن هناك تفاهم مشترك مع مصر والسودان على تواصل المفاوضات بشأن الجوانب التقنية المتعلقة بعملية ملء سد النهضة.

تأتي تصريحات أبي أحمد في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي أن قادته عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت، قبل قليل، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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جاءت تصريح أبي أحمد في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي أن قادته عقدوا اجتماعًا عبر الإنترنت، قبل قليل، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر يُعقد الآن، إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقوا في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا “ضروريا” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.