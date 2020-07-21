يقيس مهارات الفهم.. وزير التعليم يوضح نظام امتحانات الثانوية العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل إلكترونيا، للطلاب المستجدين فقط، أما الباقين للإعادة سيؤدون امتحانهم ورقي بنظام الأسئلة الجديد "أوبن بوك".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، عبر "فيديو كونفرانس" عقب انتهاء الامتحانات الثانوية العامة، أن امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل سيكون بنظام الأسئلة الجديد، ليقيس مهارات الفهم .

وأشار إلى أن الامتحان ورقي أو إلكتروني، ليس الأساس لأن الأساس هو التغيير في طريقة التعلم، مشيرا إلى أن النظام التراكمي، لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل القانون الذي لم يتغير حتى الآن.