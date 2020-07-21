محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين: أصيب ٩ أشخاص في تصادم جرار زارعي بسيارة ملاكي، على طريق محلة منوف التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية. تلقى مدير الأمن اللواء هاني مدحت إخطارًا من مركز شرطة طنطا بالحادث الذي وقع قرب قرية ميت السودان في نطاق المركز. أسفر الحادث عن إصابة ٩ أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي للعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٩ مصابين في تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.