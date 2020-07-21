محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة. وشملت الحركة تعيين المقدم محمود أبو الحسن رئيسا لمباحث حدائق القبة، والمقدم سامح القللي لمكافحة جرائم النصب، ومحمد العربي لمكافحة جرائم النشل كما تم تعيين المقدم إسلام مقبل رئيسا لمباحث قسم ثان مدينة نصر، والمقدم محمد المعداوي مفتشا لفرقة الزيتون، والمقدم إبراهيم سليم مفتشا لفرقة الشمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن القاهرة يجري حركة تنقلات لرؤساء مباحث العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.