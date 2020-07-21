"تضامن النواب": لا خلاف على دعم أفراد الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له في أداء مهمته الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ولا خلاف على دعم هذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبدالحميد كمال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.

ورأت لجنة التضامن أن هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المُقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبدالحميد كمال، باقتراح بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة في المزايا والحقوق التي كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلع رأي الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسره، إنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها الصحة والعدل والمالية لبحث إذا كنا بحاجة إلى غطاء تشريعي لتحقيق الغرض من القانون.