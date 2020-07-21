ألمانيا تدعو تركيا لوقف "الاستفزازات" في شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، من اليونان أن العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أن تتحسن إذا أوقفت أنقرة "الاستفزازات"، في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط، والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي، حسبما نقلت العربية الحدث الإخبارية.

وقال ماس خلال زيارة لأثينا: "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جداً.. يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكناً فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".

وشدد على أن التنقيب التركي قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن عدم رضاه عن التنقيب التركي غير القانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض الحريات والديمقراطية في تركيا. كما شكل قرار أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول لمسجد سبباً آخر للتوتر بين الطرفين.