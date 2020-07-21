البحرية المغربية تعترض 107 مهاجر في المتوسط

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اعترض خفر السواحل التابعون للبحرية الملكية المغربية 107 مهاجرين في البحر المتوسط، يتحدرون من بلدان آسيوية وإفريقيا جنوب الصحراء، بحسب ما أفاد الثلاثاء مصدر عسكري.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر قوله إن البحرية الملكية تمكنت ليل الأحد الاثنين من توقيف "107 مرشحين للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، في عرضالبحر الأبيض المتوسط، كانوا على متن قوارب".
ونقل الموقوفون إلى ميناءي طنجة والناظور (شمال) بعد تلقيهم إسعافات أولية، وفق ما أضاف المصدر مشيرا إلى أن بينهم 13 امرأة واربعة قاصرين.
وتعد السواحل المتوسطية شمال المغرب منطلقا رئيسيا لقوارب المهاجرين نحو السواحل الاسبانية التي تبعد كيلومتراتقليلة. والغالبية العظمى من هؤلاء يأتون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بينما تبقى أعداد الآسيوين قليلة، وهم في الغالب لاجئون من بلدان مثل أفغانستان وبورما، وفق ناشط حقوقي يتابع الموضوع.
ويحاول مغاربة أيضا الهجرة نحو أوروبا لتحسين أوضاعهم. وأظهرت نتائج بحث رسمي حديث أن 40,3 بالمئة من الشباب بين 15 و29 عاما يحلمون بالهجرة للخارج.
وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.
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