علق السفير الجزائري لدى بلجيكا، على وفاة الشاب الجزائري قادري رضا المدعو أكرم، بعد اشتباكه مع الشرطة البلجيكية بمنطقة أنفارس قائلا: "يجب توضيح بعض عناصر القضية".
وأكد السفير، أنه من الصعب حاليا، التعليق على تدخل ضباط الشرطة والظروف الدقيقة التي تم خلالها اعتقال المواطن الشاب أكرم. وشدد على أنالسفارة الجزائرية تراقب التطورات في هذه القضية عن كثب.
وأضاف السفير: "آمل أن تلقي مقاطع الفيديو، بما في ذلك تلك التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية ومراجعتها مع نتائج تشريح الجثة، الضوء على نقاط هذه القضية".
وقالت والدة الشاب، إن ابنها
وأكدت أم الشاب أكرم، أن ابنها لم يكن يعاني من أي أمراض، عكس ما ذكرته إدارة المستشفى في تقرير الوفاة.
وأضافت السيدة زيتوني والدة الضحية، أن الشرطة ووكيل الجمهورية رفضا إعطاءها حق الدخول لرؤية ابنها بالمستشفى صبيحة أول أمس.
وحسب ما أدلى به شهود عيان، فإن الضحية تشاجر مع الشرطة البلجيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق حكومي على مقتل مواطن جزائري على يد الشرطة البلجيكبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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