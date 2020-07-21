سول: لم نناقش مع واشنطن تخفيض قواتها في كوريا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع جيونج كيونج-دو لم يتطرق، خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، إلى مناقشة مستوى وأعداد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، الذي استغرق 50 دقيقة، جاء بعد أيام فقط من ظهور تقارير إعلامية أمريكية تفيد

بأن البنتاجون قدمت للبيت الأبيض خيارات لخفض مستويات القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، بعد الوصول لطريق مسدود في المفاوضات لتقاسم تكلفة وجود القوات الأمريكية.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة مون هونج سيك: "لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تفهم مشترك قوي بشأن دور وأهمية القوات الأمريكية في كوريا، من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة

الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا".

وجاء الحديث عن تخفيض القوات في الوقت الذي أحرز فيه البلدان تقدما ضئيلا في الجهود المبذولة لتضييق الخلافات، حول كيفية تقاسم تكلفة صيانة القوات الأمريكية في كوريا البالغ عددها 28 ألفا و500 جندي.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في وقت لاحق، اليوم، أنه "لم يصدر أي أوامر بسحب القوات من شبه الجزيرة الكورية"، وأضاف، خلال مؤتمر افتراضي استضافه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "سنواصل النظر في تعديلات كل ما لدينا في كل مكان للتأكد من أننا نقوم بتحسين قواتنا".