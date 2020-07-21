أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء أن نيودلهي سجلت للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تفرض الدولة المزيد من القيود للحد من انتشار الوباء وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتم إحصاء 954 إصابة جديدة، الثلاثاء، وهي حصيلة تنخفض إلى ما دون عتبة الألف إصابة للمرة الأولى منذ 49 يوما، إذ كانت السلطات تسجل نحو 4 آلاف إصابة يوميةفي نهاية يونيو الماضي.
وأودى الفيروس بحياة أكثر من 28 ألف مصاب، فيما تعد ولاية ماهاراشترا (غرب)، وعاصمتها بومباي، الأكثر تضررا، أمام العاصمة دلهي وتاميل نادو جنوب.
وفرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيودا صارمة منذ نهاية مارس الماضي، ولكن تم تخفيفها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة للحد من تأثيرها على الاقتصاد.
وشددت عدة ولايات، بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية، القيود مع ارتفاع عدد الإصابات، ومنها "بنغالور وبيهار وأجزاء من ولاية كيرالا وتاميل نادو".
وأعلنت سلطات ولاية البنغال الغربية (شرق)، أمس الاثنين، والتي يقطنها 90 مليون شخص، فرض الحجر ليومين في الأسبوع، كما فرضت ولاية سيكيم الصغيرة (شمال شرق)، الحجر لغاية 27 من يوليو الجاري.
وأصبحت الهند الأسبوع الماضي الدولة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، التي تتجاوز المليون إصابة، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، لأن معدل الفحوصات لا يزال منخفضا.
كانت هذه تفاصيل خبر نيودلهي تسجل أقل من 1000 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.