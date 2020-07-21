نيودلهي تسجل أقل من 1000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء أن نيودلهي سجلت للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تفرض الدولة المزيد من القيود للحد من انتشار الوباء وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتم إحصاء 954 إصابة جديدة، الثلاثاء، وهي حصيلة تنخفض إلى ما دون عتبة الألف إصابة للمرة الأولى منذ 49 يوما، إذ كانت السلطات تسجل نحو 4 آلاف إصابة يومية

في نهاية يونيو الماضي.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 28 ألف مصاب، فيما تعد ولاية ماهاراشترا (غرب)، وعاصمتها بومباي، الأكثر تضررا، أمام العاصمة دلهي وتاميل نادو جنوب.

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وفرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيودا صارمة منذ نهاية مارس الماضي، ولكن تم تخفيفها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة للحد من تأثيرها على الاقتصاد.

وشددت عدة ولايات، بشكل مستقل عن الحكومة الفدرالية، القيود مع ارتفاع عدد الإصابات، ومنها "بنغالور وبيهار وأجزاء من ولاية كيرالا وتاميل نادو".

وأعلنت سلطات ولاية البنغال الغربية (شرق)، أمس الاثنين، والتي يقطنها 90 مليون شخص، فرض الحجر ليومين في الأسبوع، كما فرضت ولاية سيكيم الصغيرة (شمال شرق)، الحجر لغاية 27 من يوليو الجاري.

وأصبحت الهند الأسبوع الماضي الدولة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، التي تتجاوز المليون إصابة، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، لأن معدل الفحوصات لا يزال منخفضا.