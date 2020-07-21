عاجل-خادم الحرمين يتلقى اتصالا من الرئيس المصري

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية.