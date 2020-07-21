كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب غريب من محتجز الرهائن بأوكرانيا للإفراج عن 20 راكبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الأوكرانية، عن مطالب الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة غربي البلاد اليوم الثلاثاء، لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

وكان ضمن تلك المطالب إنه يريد من كبار المسؤولين وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، أن يقولوا عبر تسجيلات فيديو إنهم "إرهابيون يحميهم القانون".

وقدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "ماكسيم بلوخوي (السيء)"، ويزعم أنه مؤلف كتاب "فلسفة المجرم"، مطلبا خاصا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول "على الجميع مشاهدة فيلم أبناء الأض" الصادر عام 2005، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.

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هذا واستولى رجل مجهول على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصا كانوا على متنها كرهائن، في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وتظهر لقطات فيديو الحافلة متوقفة في جزء من أحد شوارع لوتسك، فيما تقترب سيارات شرطة من موقع الحدث ويتابع بعض المارة الموقف من بعيد.

وقالت الشرطة إنها أغلقت وسط المدينة، ضمن إجراءاتها الساعية لإنهاء الاختطاف وإخراج الرهائن سالمين.