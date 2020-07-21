كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: نتوقع بدء إنتاج لقاح كورونا "تجاريا" في أغسطس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيريل دميترييف مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس، وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد.

وتابع مدير الصندوق الروسي للاستثمارات، نتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم، مؤكدا نتوقع الحصول على الموافقة الدول الأخري في سبتمبر.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حيت تصل الحاجة إلى 40-50 مليون جرعة)، وإجماليا مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وقال دميترييف، "إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادرا على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولا وقبل كل شيء، سوف نغطي الطلب على اللقاح في روسيا".

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ووفقا لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات في عام 2021، "مما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعال".