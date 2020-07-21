تطوان.. رجل في عقده الخامس ينهي حياته شنقا في شجرة مستعينا بحزام سرواله

سجلت مدينة تطوان، اليوم الثلاثاء، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا في شجرة، بالقرب من منزل أسرته، الموجود بتراب جماعة بني صالح والزرقاء.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ أن الهالك، في عقده الخامس، عثر أفراد أسرته على جثته معلقة بواسطة حزام سرواله، الذي لفه حول عنقه بإحكام.

وأضاف مقربون من الهالك، أن أسباب الانتحار لاتزال مجهولة، إذ إنه لم يكن يعاني قيد حياته أي اضطرابات نفسية.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.