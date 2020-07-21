ملكة الأردن رانيا أجمل نساء العائلات الملكية في العالم

صنفت الملكة رانيا العبد الله، أجمل نساء العائلات الملكية في العالم، حاليا، فيما صنفت الأميرة الراحلة ديانا الأكثر جمالا، وجاذبية على مر العصور.

التصنيف، الذي أصدره الدكتور جوليان دي سيلفا، أحد أبرز أطباء، وخبراء الجراحات التجميلية في بريطانيا، بني على تحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية.

وأورد موقع “يو”، أخيرا، أن ملكة الأردن، رانيا العبد الله، حلت في المركز الثاني عبر العصور، والأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة، غريس كيلي، المركز الثالث، وجاءت ميغان ماركل في المركز الرابع، وكيت ميدلتون في المركز الخامس.

وابتكر مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي، لأول مرة، في اليونان القديمة لتحديد الجمال المادي من خلال مقارنة القياسات، والنسب، والتناظر في ملامح الوجه.

ويعتمد المقياس المعتمد في التصنيف على تساوي نسب مقاييس الجمال في الوجه لدى الشخص.