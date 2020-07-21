كورونا يصل إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويجبرها على تعليق أنشطة المركز

وصل فيروس كورونا المستجد إلى المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما جر المكتب التنفيذي لإجراء اختبارات العاملين في مقره المركزي، والمترددين عليه.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت إصابة أحد العاملين في المقر المركزي، المكلف بالإرساليات، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الكونفدرالية أن المكتب التنفيذي أجرى التحاليل لكل المخالطين، العاملين، والمناضلين، الذين وجدوا في المقر، خلال الفترة الحالية، كما تقرر تعليق كل الأنشطة النقابية داخل المقر المركزي، إلى غاية الثالث من شهر غشت المقبل.

وأضافت الكونفدرالية أن النتائج، اليوم، أثبتت خلو كل المخالطين داخل مقرها من فيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت أنها سلبية.

يذكر أن البلاد دخلت إلى المرحلة الثالثة من تخفيف قيود الحجر، إذ بات من المسموح تجمع أقل من عشرين شخصا، وشملت ظروف تخفيف الحجر إعادة فتح المتاحق، والمكتبات، في ظل استمرار منع المناسبات، من جنائز، وأعراس، والمسابح العمومية.