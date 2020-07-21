الدوزي يعلن تعافيه بعد العملية الجراحية

أعلن الفنان الدوزي، ليلة أمس الاثنين، تعافيه، بعد العملية الجراحية، التي أجراها، أخيرا، على مستوى العمود الفقري.

وبعد غياب طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الدوزي إلى الظهور عبر نشر صورة له، مع تعليق: “وتستمر الحياة بعد استراحة طويلة.. اشتقت لكم كثيرا، وأحبّكم جميعا دون استثناء”.

واستغل الدوزي الفرصة ليذكر جمهوره بضرورة الوقاية، في الظروف الحالية، وكتب: “لا تنسوا الالتزام بالوقاية حمايةً لكم ولمن تحبّون”.

وكانت مصادر “اليوم 24″، قد كشفت أن الدوزي خضع لعملية جراحية، في 17 يونيو الماضي، وهي التدخل الجراحي الثاني من نوعه، الذي اختاره الفنان المغربي، من أجل التخلص من الآلام الحادة على مستوى ظهره.