مصرع طفلة من أم الفحم إثر تعرّضها لصعقة كهربائيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيَت الطفلة صديقة محمد علي برغل، التي تبلغ من العمر، 10 سنوات، من مدينة أم الفحم، مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرّضها لصعقة كهربائية.
وأُصيبت الطفلة بجراح حرجة، إثر تعرّضها للصعقة الكهربائية، ونُقِلت إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة، ليُعلنَ عن وفاتها، هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها.
يُذكر أن الحوادث المنزلية ازدادات في الأشهر الأخيرة، ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.
وكانت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، قد شددت في بيان نشرته سابقا، أن البيت وساحاته قد يكون "مصيدة" لإصابات الكثير من الأطفال بسبب تواجدهم الدائم في البيت خلال هذه الظروف، بسبب أزمة كورونا، لذا فمن المهم اتباع التوصيات بمراقبة الأطفال، مراقبة فعالة.
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