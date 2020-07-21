شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 400 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 67 وفاة.

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