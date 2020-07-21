شكرا لقرائتكم خبر عن إستعدادات لتنظيم فعالية جماهيرية مؤيدة للإنتقالي في المهرة اليمنية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 عقدت لجنة الحشد لفعالية المهرة الجماهيرية اجتماعاً لها اليوم الثلاثاء.

Advertisements وناقشت اللجنة الترتيبات اللازمة لحشد الجماهير من كافة مديريات المحافظة للمشاركة في سوف ستقام السبت القادم الموافق ٢٥ يوليو في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة. ودعت اللجنة، جماهير المحافظة كافة إلى المشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى يوم السبت، لتوصيل رسالة للداخل والخارج، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الممثل الشرعي لشعب الجنوب.

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