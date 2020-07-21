- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يوليه 2020
لوحت حركة النهضة التونسية، بالفوضى في تونس إذا استبعدت الحركة من الحكومة.
ووفق قناة العربية، فإن حزب الغنوشي هدد، قائلا لا استقرار في تونس اذا استبعدت النهضة من الحكومة.
من جانبها، ذكرت الداخلية التونسية أنها تقف على مسافة واحدة من مكونات المشهد السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.