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حركة النهضة التونسية تلوح بالفوضى إذا استبعدت الحركة من الحكومة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 21 يوليه 2020

لوحت حركة النهضة التونسية، بالفوضى في تونس إذا استبعدت الحركة من الحكومة.

 

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ووفق قناة العربية، فإن حزب الغنوشي هدد، قائلا  لا استقرار في تونس اذا استبعدت النهضة من الحكومة.

 

من جانبها، ذكرت الداخلية التونسية أنها تقف على مسافة واحدة من مكونات المشهد السياسي.

 

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