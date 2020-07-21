شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان آليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المستشار لاشين فى تصريح له اليوم أنه للمرة الأولى يُسمح بالتصويت عبر البريد للمصرين في الخارج؛ تسهيلًا عليهم في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، وسعيًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يتعين على كل ناخب مقيم في الخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها في محل إقامته بالخارج من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg
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