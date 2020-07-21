شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان آليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ ستكون في يومي 9 - 10 أغسطس الجاري، وفي حالة الإعادة ستكون في يومي 6 -7 سبتمبر، وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي ستُجرى بها الانتخابات.

وأوضح المستشار لاشين فى تصريح له اليوم أنه للمرة الأولى يُسمح بالتصويت عبر البريد للمصرين في الخارج؛ تسهيلًا عليهم في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، وسعيًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يتعين على كل ناخب مقيم في الخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها في محل إقامته بالخارج من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg