اخبار العالم

إعلان آليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان آليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ ستكون في يومي 9 - 10 أغسطس الجاري، وفي حالة الإعادة ستكون في يومي 6 -7 سبتمبر، وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي ستُجرى بها الانتخابات.

وأوضح المستشار لاشين فى تصريح له اليوم أنه للمرة الأولى يُسمح بالتصويت عبر البريد للمصرين في الخارج؛ تسهيلًا عليهم في ظل الأزمة التي يشهدها العالم، وسعيًا للحد من تداعيات .

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يتعين على كل ناخب مقيم في الخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها في محل إقامته بالخارج من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان آليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا