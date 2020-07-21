أربيل يجدد عقد سيامند حتى 2021

رياضة 2020-07-21 | 18:36 8 مشاهدة اعلن نادي أربيل الرياضي، تجديد عقد المدافع، هيردي سيامند حتى الصيف المقبل.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "نادي اربيل جدد عقد اللاعب هردي سيامند لغرض للعب في صفوف فريق في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم". ويبلغ سيامند 35 عاماً ويلعب في مركز قلب الدفاع. وانتقل سيامند الى أربيل قادماً من النفط منذ موسم 2018.



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