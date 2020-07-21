الموافقات الأمنية تؤخر التحاق همام طارق بالإسماعيلي المصري

ويتواجد طارق في العاصمة بغداد منذ بداية الجائحة ولم يستطع الالتحاق بالإسماعيلي بسبب اغلاق المطارات والإجراءات الصحية والأمنية في البلدين.

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي عن عودة الغينى الدولي بيكيتي سيلفا للفريق ويتبقى كل من فخر الدين بن يوسف التونسى وبنسون شيلونجو الناميبى فضلا عن باتريك كادو الذي يحمل الجنسية الأوغندية وهمام طارق العراقي.



وينتظر الإسماعيلي الموافقات الأمنية بشأن تحديد موعد وصول الرباعي المحترف، وذلك بعد منحهم التأشيرات اللازمة لدخول البلاد منذ عدة أيام، على أن يتم حجز تذاكر السفر لهؤلاء اللاعبين فور وصول الموافقات المذكورة.

ويبذل مسئولو الدراويش قصارى جهدهم من أجل وصول هؤلاء اللاعبين فى أسرع وقت ممكن بعد توقف حركة المطارات بمعظم دول العالم وذلك بغية الاستفادة من قدراتهم ضمن صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يخضع طارق فور وصوله لمسحات طبية للاطمئنان بشكل نهائي على صحتهم قبل الانتظام بالتدريبات.

