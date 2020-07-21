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الموافقات الأمنية تؤخر التحاق همام طارق بالإسماعيلي المصري

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2020-07-21 | 18:26

الموافقات الأمنية تؤخر التحاق همام طارق بالإسماعيلي المصري

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ينتظر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم همام طارق، صدور الموافقات الأمنية من اجل الالتحاق بصفوف فريقه الإسماعيلي المصري.
ويتواجد طارق في العاصمة بغداد منذ بداية الجائحة ولم يستطع الالتحاق بالإسماعيلي بسبب اغلاق المطارات والإجراءات الصحية والأمنية في البلدين.

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي عن عودة الغينى الدولي بيكيتي سيلفا للفريق ويتبقى كل من فخر الدين بن يوسف التونسى وبنسون شيلونجو الناميبى فضلا عن باتريك كادو الذي يحمل الجنسية الأوغندية وهمام طارق العراقي.


وينتظر الإسماعيلي الموافقات الأمنية بشأن تحديد موعد وصول الرباعي المحترف، وذلك بعد منحهم التأشيرات اللازمة لدخول البلاد منذ عدة أيام، على أن يتم حجز تذاكر السفر لهؤلاء اللاعبين فور وصول الموافقات المذكورة.

ويبذل مسئولو الدراويش قصارى جهدهم من أجل وصول هؤلاء اللاعبين فى أسرع وقت ممكن بعد توقف حركة المطارات بمعظم دول العالم وذلك بغية الاستفادة من قدراتهم ضمن صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يخضع طارق فور وصوله لمسحات طبية للاطمئنان بشكل نهائي على صحتهم قبل الانتظام بالتدريبات.


ومن المقرر ان يتم استئناف في السادس من شهر آب المقبل بعد توقفه اضطرارياً في اذار الماضي بسبب جائحة .
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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