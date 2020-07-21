ألمانيا تشكّل فريق أزمة بعد اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد

وقال ماس خلال زيارة لليونان إن "وزارة الخارجية بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد "حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وكانت معلومات أفادت بأن مجهولين اقتادوا المواطنة الألمانية هيلا ميفيس، التي تعمل في مجال الثقافة والفنون في العراق، إلى سيارة أمام مكتبها في وسط العاصمة العراقية مساء الاثنين.



وقالت صديقة ميفيس، ذكرى سرسم من مؤسسة "برج بابل"، إن الإختطاف تم بشكل مفاجئ في حي أبو نواس بوسط بغداد، مضيفة: "اختطاف هيلا يعد كارثة إنسانية"، كما أشارت إلى أن ميفيس كانت لديها علاقات طيبة مع فنانين ومثقفين في العراق، وأنها أسهمت في فعاليات كثيرة هناك منذ عام 2010.

وتابعت أن ميفيس كانت مستاءة من مقتل المؤرخ والخبير في مكافحة الإرهاب المعروف عالميا هشام الهاشمي قبل أسبوعين.

من جهتها، أعلنتوزارةالداخلية العراقية أنها شكلت أيضا طاقما خاصا من خبراء المخابرات والإجرام للتحقيق في القضية، وقال اللواء سعد معن المتحدث الرسمي باسم الداخلية إن القوات الأمنية لا تزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي اختفت الليلة الماضية في أحد شوارع بغداد.

