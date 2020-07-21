سلطنة عمان تقرر الإغلاق التام بين المحافظات من 25 يوليو وحتى 8 أغسطس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19 " في سلطنة عمان خلال اجتماع لها اليوم الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة قررت منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدّة المذكورة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا على أن يتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريّات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية. وأكدت اللجنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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