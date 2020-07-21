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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منع دخول المحرِمين إلى الحرم المكي دون تصاريح رسمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن قائد القوات الخاصة لأمن الحج استمرار التعليمات السابقة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، اليوم، رفض التحايل في الأمور الدينية واللجوء إلى الطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج.
ولفت مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وأن بقية المراحل سوف تُنفَّذ تباعاً في الأيام المقبلة، مشيراً إلى وجود 4 محاور رئيسة لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، وأن هناك آلية تحدد الدخول والخروج إلى المسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.
وذكر أنه لن يُسمح بدخول أي شخص محرم ساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.
وقال قائد مركز القيادة والسيطرة إن سيتم تشغيل المركز بمشعري منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية لهذا العام.
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