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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستعدادات لتنظيم فعالية جماهيرية مؤيدة للإنتقالي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت لجنة الحشد لفعالية المهرة الجماهيرية اجتماعاً لها اليوم الثلاثاء.
وناقشت اللجنة الترتيبات اللازمة لحشد الجماهير من كافة مديريات المحافظة للمشاركة في سوف ستقام السبت القادم الموافق ٢٥ يوليو في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.
ودعت اللجنة، جماهير المحافظة كافة إلى المشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى يوم السبت، لتوصيل رسالة للداخل والخارج، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الممثل الشرعي لشعب الجنوب.
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